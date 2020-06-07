Beşiktaş'tan Guedes'e şartlı onay!
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Talisca’nın menajerinin önerdiği 23 yaşındaki kanat oyuncusu Roger Guedes için, “1 senelik kiralık teklifimizi kabul ederse alabiliriz” dedi.
Beşiktaş'ta transfer görüşmeleri tüm hızıyla sürüyor. Siyah-beyazlılar Ocak ayındaki ara transfer döneminde Talisca için nabız yoklamış ancak 6 ay için 2.5 milyon euro'yu bulan bir rakam yüzünden teknik direktör Sergen Yalçın teklife sıcak yaklaşmamıştı. Başarılı teknik adama göre bu çok da doğru bir hamle olmayacaktı. Ancak aynı menajer siyah-beyazlıların önüne Çin'in Luneng takımında oynayan Roger Guedes'e getirdi.
ÜÇ MEVKİDE OYNAYABİLİYOR
Sergen Yalçın'ın daha önceki dönemden tanıdığı 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için, "Eğer 1 sene boyunca bizimle beraber olacaksa kiralamayı düşünebiliriz. 6 ay için oyuncu istemiyorum" diyerek kestirip atmıştı. Menajeri ise konuyu bir kez daha oyuncusuyla ve Çin'deki kulübüyle görüşmek için özel izin istedi. Sağ kanat, sol kanat ve 10 numara mevkilerinde oynayabilen Brezilyalı orta saha için yanıt bekleniyor.
CARRASCAL TRANSFERİ ASKIDA
Beşiktaş, Kolombiyalı Neymar lakabıyla tanınan ve taraftarların uzun süre "Come to Beşiktaş" kampanyası yürüttüğü Jorge Carrascal transferinde ise beklemeye geçti. Carrascal'la ilgili Arjantin'in Ole gazetesinden ilginç bir iddia geldi. Haberde "Fiorentina'nın ilgisi Beşiktaş ve Juventus'a oranla şu anda biraz daha somut görünüyor. Ancak Türk ekibi 22 yaşındaki genç yıldızla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor" ifadesi kullanıldı.
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