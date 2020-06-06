Arsenal’den jest

Arsenal yönetimi gelecek sezon kadroda düşünmediği Elneny için Beşiktaş'a "Oyuncuyu ikna ederseniz bir yıl daha kalabilir" mesajı gönderdi.

Arsenal yönetimi gelecek sezon kadroda düşünmediği Elneny için Beşiktaş'a "Oyuncuyu ikna ederseniz bir yıl daha kalabilir" mesajı gönderdi. Elneny'ye de, Beşiktaş'la sözleşmesini tek taraflı feshederse, Mart 15 ila 31 Mayıs arasında hak edişlerinin tamamının ödenemeyeceği bilgisi verildi. Beşiktaş'ta son 8 haftada maçlara çıkması ve tüm hak edişlerini alması tavsiye edildi.

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