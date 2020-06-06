06 Haziran 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Arsenal’den jest

Arsenal’den jest
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 06.06.2020

yönetimi gelecek sezon kadroda düşünmediği Elneny için Beşiktaş'a "Oyuncuyu ikna ederseniz bir yıl daha kalabilir" mesajı gönderdi.

yönetimi gelecek sezon kadroda düşünmediği Elneny için Beşiktaş'a "Oyuncuyu ikna ederseniz bir yıl daha kalabilir" mesajı gönderdi. Elneny'ye de, Beşiktaş'la sözleşmesini tek taraflı feshederse, Mart 15 ila 31 Mayıs arasında hak edişlerinin tamamının ödenemeyeceği bilgisi verildi. Beşiktaş'ta son 8 haftada maçlara çıkması ve tüm hak edişlerini alması tavsiye edildi.

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