06 Haziran 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Yalçın’ın favorisi Rıdvan

Yalçın’ın favorisi Rıdvan
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 06.06.2020

Başarılı teknik adam genç yıldızla yakından ilgileniyor.

Kalan sekiz maçta genç oyunculara daha çok şans vermeyi planlayan teknik direktör 'ın en çok ilgilendiği isimlerin başında Rıdvan Yılmaz yer alıyor. Savunması çok kuvvetli olan genç Rıdvan'ın hücum yönünü de geliştirmesini isteyen Sergen Hoca, öğrencisine ekstra mesai yaptırıyor. 'nın gönderilmesinden sonraki ilk maç olan Göztepe karşılaşmasına ilk 11'de başlayan Rıdvan, performansıyla takdir toplamış ama sakatlık sonrası formasından uzak kalmıştı.

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