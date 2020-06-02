02 Haziran 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Kagawa'dan Beşiktaş'a mesaj! "İsterseniz gelebilirim"

Kagawa'dan Beşiktaş'a mesaj!
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 02.06.2020

İspanyol ekibi Real Zaragoza ile yollarını ayırmaya hazırlanan , eski kulübü 'a mesaj yolladı. 31 yaşındaki Japon orta saha, siyah-beyazlı yönetime, "İsterseniz gelebilirim" diyerek dönme isteğini iletti. Beşiktaş yönetimi ise bu teklife flaş bir yanıt verdi.

'a eski futbolcusu 'dan sürpriz bir teklif geldi. İspanyol ekibi Zaragoza, küçülmeye gideceğini belirtip Japon futbolcudan kulüp bulmasını istedi. Bunun üzerine 31 yaşındaki orta saha, siyah-beyazlı yönetime "İsterseniz gelebilirim" diyerek dönme isteğini iletti. Gelen haberlere göre idareciler ise kesinlikle bonservis ödemeyeceklerini belirtip "Boşa çıkarsan düşünebiliriz" yanıtını verdiler.

BOATENG VE LJAJIC'İN DURUMUNA BAĞLI

Siyah-beyazlı kulübün, ayrılma ihtimali olan Boateng ve Ljajic'in yerine Kagawa'yı takviye edebileceği belirtilirken, şimdilik 31 yaşındaki yıldızı beklemeye aldıkları ifade edildi. Kagawa, 'nin getirmesi muhtemel yaş kriterine de takılmıyor.

(Fotomaç)

Menajeri resmen duyurdu! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş Karius'un alternatifini buldu! Volkan Babacan ve Sinan Bolat derken... Beşiktaş Karius'un alternatifini buldu! Volkan Babacan ve Sinan Bolat derken...
Keinan Davis sesleri Keinan Davis sesleri
Efsane geri döndü Efsane geri döndü
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör