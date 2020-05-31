31 Mayıs 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Geleceğin kadro iskeleti oluşacak

Geleceğin kadro iskeleti oluşacak
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 31.05.2020

Ligin kalan süresinde gençleri görmek isteyen 'ın en çok forma vermeyi istediği isimler şöyle: Ersin Destanoğlu, Rıdvan Yılmaz, Erdoğan Kaya, Kartal Yılmaz ve Dorukhan Toköz...

Ligin kalan süresinde gençleri görmek isteyen 'ın en çok forma vermeyi istediği isimler şöyle: Ersin Destanoğlu, Rıdvan Yılmaz, Erdoğan Kaya, Kartal Yılmaz ve Dorukhan Toköz... Karius ile yolların ayrılmasından sonra tecrübeli hocanın kaleyi Ersin Destanoğlu'na devretmeyi düşünüyor. Yalçın böylece hem oyunculara güven aşılayacak hem de gelecek sezonların kadro iskeletini kuracak.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş hazırlıklarına devam ediyor! Beşiktaş hazırlıklarına devam ediyor!
Vodafone Park'ta dezenfekte çalışması yapıldı Vodafone Park'ta dezenfekte çalışması yapıldı
Dev proje! Dolu tribünlere oynayacaklar... Dev proje! Dolu tribünlere oynayacaklar...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör