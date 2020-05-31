Fabian Ernst Beşiktaş'a Güney Koreli Lee'yi önerdi
Beşiktaş’ın eski yıldızı Fabian Ernst, Bundesliga 2’de forma giyen Güney Koreli 10 numara Jae Sung Lee'yi yönetime tavsiye etti. İdareciler konuyu hocaya iletti. Sergen Yalçın ‘evet’ derse görüşmeler başlayacak.
Malıyeti nedeniyle gelecek sezon Boateng ile devam edip etmeme konusunda kararsız olan Ljajic için de uygun teklif bekleyen Beşiktaş yönetimine eski oyuncuları Fabian Ernst'ten sürpriz bir 10 numara tavsiyesi geldi.
SERGEN YALÇIN ONAY VERİRSE TEKLİF YAPILACAK
Ernst, Bundesliga-2'de Kiel takımında forma giyen Güney Koreli oyuncu Jae Sung Lee'yi kulübe tavsiye etti. 27 yaşındaki sol ayaklı oyuncunun beklentileri karşılayabileceğini ve 21 maçta 8 gol ve 6 asist yaptığını anlattı. Siyah-beyazlı idarecilerin de bunun üzerine Lee'yi Sergen Yalçın'ın onayına sunmayı düşündüğü bildirildi. Usta hoca, olumlu bir görüş verirse görüşmelerin başlayabileceği belirtildi.
2021'e kadar Kiel'le sözleşmesi bulunan Lee'nin piyasa değeri 1.5 milyon euro civarında.
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