31 Mayıs 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Fabian Ernst Beşiktaş'a Güney Koreli Lee'yi önerdi

Ernst'ten Beşiktaş'a '10 numara' öneri!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 31.05.2020

Beşiktaş’ın eski yıldızı , Bundesliga 2’de forma giyen Güney Koreli Jae Sung Lee'yi yönetime tavsiye etti. İdareciler konuyu hocaya iletti. ‘evet’ derse görüşmeler başlayacak.

Malıyeti nedeniyle gelecek sezon Boateng ile devam edip etmeme konusunda kararsız olan Ljajic için de uygun teklif bekleyen Beşiktaş yönetimine eski oyuncuları 'ten sürpriz bir tavsiyesi geldi.

SERGEN YALÇIN ONAY VERİRSE TEKLİF YAPILACAK

Ernst, Bundesliga-2'de Kiel takımında forma giyen Güney Koreli oyuncu Jae Sung Lee'yi kulübe tavsiye etti. 27 yaşındaki sol ayaklı oyuncunun beklentileri karşılayabileceğini ve 21 maçta 8 gol ve 6 asist yaptığını anlattı. Siyah-beyazlı idarecilerin de bunun üzerine Lee'yi 'ın onayına sunmayı düşündüğü bildirildi. Usta hoca, olumlu bir görüş verirse görüşmelerin başlayabileceği belirtildi.

2021'e kadar Kiel'le sözleşmesi bulunan Lee'nin piyasa değeri 1.5 milyon euro civarında.

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