31 Mayıs 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Şut çalıştılar

Şut çalıştılar
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 31.05.2020

Kara Kartallar hazırlıklarına dün sabah yaptığı idmanla devam etti. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen idmanda ısınma koşularının ardından pas çalışan siyah-beyazılılar ardından taktik denemeler üstünde durdu.

Kara Kartallar hazırlıklarına dün sabah yaptığı idmanla devam etti. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen idmanda ısınma koşularının ardından pas çalışan siyah-beyazılılar ardından taktik denemeler üstünde durdu. Antrenman yarı sahada çift kale maç sonrası şut idmanı ile sona erdi. çalışmalarını yarın çift idman ile sürdürecek.
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