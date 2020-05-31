31 Mayıs 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Hırs küpü Lens

Hırs küpü Lens
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 31.05.2020

Geldığınden bu yana eleştirilerin hedefi olan 'in idmandaki performansı beğeni topluyor. oyuncu son olarak dünkü antrenmanda çekilmiş fotoğraflarını Instagram'da yayınladı.

Geldığınden bu yana eleştirilerin hedefi olan 'in idmandaki performansı beğeni topluyor. oyuncu son olarak dünkü antrenmanda çekilmiş fotoğraflarını Instagram'da yayınladı. Tecrübeli futbolcunun çalışması sırasındaki ciddiyeti gözlerden kaçmadı.

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