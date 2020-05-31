Hırs küpü Lens

Geldığınden bu yana eleştirilerin hedefi olan Lens'in idmandaki performansı beğeni topluyor. Hollandalı oyuncu son olarak dünkü antrenmanda çekilmiş fotoğraflarını Instagram'da yayınladı.

Geldığınden bu yana eleştirilerin hedefi olan Lens'in idmandaki performansı beğeni topluyor. Hollandalı oyuncu son olarak dünkü antrenmanda çekilmiş fotoğraflarını Instagram'da yayınladı. Tecrübeli futbolcunun çalışması sırasındaki ciddiyeti gözlerden kaçmadı.

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