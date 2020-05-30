30 Mayıs 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Vodafone Park'ta dezenfekte çalışması yapıldı

Vodafone Park'ta dezenfekte çalışması yapıldı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 30.05.2020

ekiplerinden 'ta 27. haftada Fraport TAV ile oynanacak maçın öncesinde 'ta corona virüsü salgınına karşı dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

, corona virüsü salgını nedeniyle ara verilen 'e, 27'nci haftada evinde oynayacağı Fraport TAV maçıyla devam edecek. 13 Haziran Cumartesi günü saat 21.45'te başlayacak maç öncesi, pandemiye karşı alınan önlemler kapsamında, 'ta dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirildi. Sağlık ekibi, dezenfektan ile stadın kapalı ve açık alanlarını dezenfekte etti.




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