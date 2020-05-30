Vodafone Park'ta dezenfekte çalışması yapıldı

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta 27. haftada Fraport TAV Antalyaspor ile oynanacak maçın öncesinde Vodafone Park'ta corona virüsü salgınına karşı dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

Beşiktaş, corona virüsü salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig'e, 27'nci haftada evinde oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor maçıyla devam edecek. 13 Haziran Cumartesi günü saat 21.45'te başlayacak maç öncesi, pandemiye karşı alınan önlemler kapsamında, Vodafone Park'ta dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirildi. Sağlık ekibi, dezenfektan ile stadın kapalı ve açık alanlarını dezenfekte etti.













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