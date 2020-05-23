23 Mayıs 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Victor Ruiz: Hiçbir yere gitmiyorum!

Victor Ruiz: Hiçbir yere gitmiyorum!
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 23.05.2020

Beşiktaş'ın ispanyol oyuncusu 'in ayrılmak gibi bir niyeti yok.

Beşiktaş'ın ispanyol oyuncusu 'in ayrılmak gibi bir niyeti yok. Radio Marca'ya konuşan Ruiz, "Beşiktaş ile 2022'ye kadar sözleşmem var ve çok mutluyum. Aklıma ayrılık ile ilgili bir şey gelmedi. Herkesle iyi anlaşıyorum, bu virüs sonrasında yönetimin ne düşüneceğine bakacağız. Türkiye'de çok rahatım. Burada rekabet ciddi, önemli takımlar var ve sürekli aynı konsantrasyonla oynamak zorundasınız. Amacımız, sezon sonunda Avrupa kupalarına katılmak" diye konuştu.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Yollar ayrılıyor! Fenerbahçe... Yollar ayrılıyor! Fenerbahçe...
Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü! Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü!
Beşiktaş denge ve kuvvet idmanı yaptı Beşiktaş denge ve kuvvet idmanı yaptı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör