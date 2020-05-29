29 Mayıs 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Roco dönüyor

Roco dönüyor
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 29.05.2020

Geldiğinde beri istenen verimi sağlayamayan Enzo Roco'nun ülkesinin takımlarından 'ya döneceği iddia edildi.

Geldiğinde beri istenen verimi sağlayamayan Enzo Roco'nun ülkesinin takımlarından 'ya döneceği iddia edildi. Şili basını, Beşiktaş'ta yeteri kadar forma giyemeyen oyuncunun artık ayrılığa sıcak baktığını ifade etti. Resmi görüşmelerin yakın zamanda başlayacağı belirtildi. Maddi kaynak arayışındaki yönetimin gelecek teklife olumlu yaklaşması bekleniyor.
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