29 Mayıs 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Burası benim evim

Burası benim evim
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 29.05.2020

Kaptanlardan , Beşiktaş Dergisi'ne yaptığı açıklamada pandemi dönemini ülke olarak iyi geçirdiğimizi söyledi.

Kaptanlardan , Beşiktaş Dergisi'ne yaptığı açıklamada pandemi dönemini ülke olarak iyi geçirdiğimizi söyledi. Tecrübeli futbolcu antrenmanlarda kendisini en çok zorlayan isimlerin Burak Yılmaz ve N'Koudou olduğunu söyleyip, "Antrenmanlarda genelde herkesle karşı karşıya gelebiliyorsunuz. Burak abi ve N'Koudou oldukça zorluyorlar" dedi. Futbolu Beşiktaş'ta bırakmak istediğini sözlerine ekleyen Necip, "Allah nasip ederse futbolu bu forma altında bırakmak ve futboldan sonra kulübüme hizmet etmek istiyorum. Burası benim evim. Ben bu kulüpte her şeyi gördüm" ifadelerini kullandı.
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