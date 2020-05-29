29 Mayıs 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Larin faydalı olur

Larin faydalı olur
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 29.05.2020

Belçika'da gösterdiği performansla dikkat çeken Larin'e Avrupa'nın birkaç takımından teklif geldiği iddiaları ortada dolaşırken, elde kalması durumunda 'ın önemli kozlarından biri olacağı konuşuluyor.

Belçika'da gösterdiği performansla dikkat çeken Larin'e Avrupa'nın birkaç takımından teklif geldiği iddiaları ortada dolaşırken, elde kalması durumunda 'ın önemli kozlarından biri olacağı konuşuluyor. Yalçın, Kanadalı forvetin Belçika'da kazandığı öz güvenle takıma çok faydalı olacağını düşünüyor. Larin de geçtiğimiz günlerde ülkesinin basınına verdiği demeçte "Beşiktaş'ta kendimi ispatlamak istiyorum" sözlerini kullanmıştı.
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