29 Mayıs 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Çalışmalar tam gaz

Çalışmalar tam gaz
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 29.05.2020

hazırlıklarına dün yaptığı idmanla devam etti. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas denemeleri ve taktik programının yer aldığı antrenmanlar yapıldı.

hazırlıklarına dün yaptığı idmanla devam etti. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas denemeleri ve taktik programının yer aldığı antrenmanlar yapıldı. İdman, minik kale maç, yarım sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi. Hazırlıklara bugün devam edilecek.
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