28 Mayıs 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Carrascal'a çağrı!

Carrascal'a çağrı!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 28.05.2020

Adı Beşiktaş'la anılan ancak daha sonra Juventus'un araya girmesi iddiasıyla sessizliğe gömülen Jorge Carrascal için Beşiktaş'lı taraftarlar, "Come to Beşiktaş" kampanyası başlattı.

Adı Beşiktaş'la anılan ancak daha sonra Juventus'un araya girmesi iddiasıyla sessizliğe gömülen Jorge Carrascal için Beşiktaş'lı taraftarlar umudunu kesmedi. Önceki gün 22 yaşına giren Kolombiya'lının pasta keserken yayınladığı resimin altına, Beşiktaşlı taraftarlar ise "come to Beşiktaş" diyerek genç oyuncuyu takımlarına davet etti.

Canlı yayında açıkladı! haberin devamı

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