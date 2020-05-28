28 Mayıs 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Ahmet Nur Çebi: Sağlık şampiyonluktan değerlidir

Sağlık şampiyonluktan değerlidir
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 28.05.2020

Corona virüsüne yakalanan ve hastalığı atlatan Başkanı , kulüp dergisinin haziran sayısına konuştu. Çebi, insan sağlığının her şeyden daha değerli olduğunu söyleyerek riskin hala devam ettiğini belirtti.

Beşıktaş Başkanı Çebi, insan sağlığının her şeyden daha değerli olduğunu söyleyerek riskin hala devam ettiğini belirtti. dergisinin haziran sayısına konuşan Çebi, "Her beyanımızda belirttiğimiz gibi, önceliğimiz insan sağlığıdır. Vakaların rakiplerimizde ve takımımızda baş göstermiş olması, riskin hâlâ devam ettiğinin nişanesidir. Bu şartlar altında; voleybol, basketbol ve hentbol ligleri bu sezon belli kararlar doğrultusunda nihayete erdirildi. Bizim duruşumuz, Sağlık Bakanlığımızın ve Bilim Kurulumuzun ortak onay kararının alınması gerektiğine yöneliktir. Sağlık, şampiyonluklardan ve başarılardan daha değerlidir" ifadesini kullandı.

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