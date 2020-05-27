27 Mayıs 2020, Çarşamba
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Turgay Demir: Beşiktaş büyük ihtimalle Volkan Babacan'ı alacak
Beşiktaş Yönetimi yeni sezon planlamasında önceliği iç transfere verdi. Siyah-beyazlılar ilk olarak, Gökhan Gönül ve Caner Erkin'le masaya oturacak. Siyah-beyazlılardaki son gelişmeleri A Spor yorumcusu Turgay Demir aktardı. Demir, "Atiba'ya 1 yıl, Gökhan'a 2 yıl sözleşme önerileceğini ve bu iki oyuncuda sorun çıkacağını düşünmüyorum. Caner'de olabilir" ifadelerini kullandı. Demir, yeni sezon öncesi siyah-beyazlıların 4 futbolcu almayı planladığını söylerken, Kayserispor ve Alanyaspor'da oynayan 1-2 futbolcuya teklif götürüleceğini ve bu teklifin takas yoluyla iletileceğini belirtti. Tecrübeli yorumcu son olarak, "Fer ve diğer oyuncuların gelip gelmeyeceği Elneny'nin kalmasına bağlı" dedi ve ekledi: Beşiktaş büyük ihtimalle Volkan Babacan'ı alacak.
27.05.2020
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