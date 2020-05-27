27 Mayıs 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Caner Erkin'e PSV kancası

Caner Erkin'e PSV kancası
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 27.05.2020

Siyah-beyazlılarla sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 'e Hollanda'nın dev kulübü talip oldu. PSV'nin, Ricardo Rodriguez'in bonservisini alamaması halinde Beşiktaşlı yıldız için teklif yapacağı iddia edildi.

Siyah-beyazlılarla sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Caner Erkin'e sürpriz bir talip çıktı. Devre arasında sarı-lacivertlilerin alamadığı Ricardo Rodriguez'i Milan'dan kiralayan . Hollanda ekibinin Milan'a Rodriguez için 2 milyon euro teklif ettiği ancak henüz cevap alamadığı için alternatiflere yöneldiği bildirildi. PSV'nin listesinde 'in yer aldığı iddia edildi.

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