27 Mayıs 2020, Çarşamba
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Caner Erkin'e PSV kancası
Siyah-beyazlılarla sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Caner Erkin'e Hollanda'nın dev kulübü PSV Eindhoven talip oldu. PSV'nin, Ricardo Rodriguez'in bonservisini alamaması halinde Beşiktaşlı yıldız için teklif yapacağı iddia edildi.
Siyah-beyazlılarla sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Caner Erkin'e sürpriz bir talip çıktı. Devre arasında sarı-lacivertlilerin alamadığı Ricardo Rodriguez'i Milan'dan kiralayan PSV Eindhoven. Hollanda ekibinin Milan'a Rodriguez için 2 milyon euro teklif ettiği ancak henüz cevap alamadığı için alternatiflere yöneldiği bildirildi. PSV'nin listesinde Caner Erkin'in yer aldığı iddia edildi.
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