18 Mayıs 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Sürpriz aday Fahd Moufi

Sürpriz aday Fahd Moufi
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 18.05.2020

transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, sözleşmesi biten oyunculara yönelmeye devam ederken gündeme gelen son isim Tondela'dan Fahd Moufi oldu.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, sözleşmesi biten oyunculara yönelmeye devam ederken gündeme gelen son isim Tondela'dan Fahd Moufi oldu. Lions de l'Atlas'a göre, Portekiz Ligi'ndeki başarılı performansıyla dikkat çeken Faslı sağ bek için Porto ve 'nın dışında Betis, Alaves ve Beşiktaş'ın da devrede olduğu belirtildi. Lyon altyapısında yetişen Faslı oyuncu, bu sezon Tondela formasıyla 23 maçta forma giydi.
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