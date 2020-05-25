25 Mayıs 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı

Beşiktaş günü çift idmanla tamamladı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 25.05.2020

'nun 12 Haziran'da başlayacağını açıkladığı ligler için saha çalışmalarına başlayan , 'nde gerçekleştirdiği kondisyon ve taktik ağırlıklı idmanla günü tamamladı.

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde Ümraniye 'nde hazırlıklarını sürdüren , günü çift idmanla tamamladı. Sabah salonda çalışan futbolcular akşam ise sahaya indi. Yaklaşık 1,5 saat süren çalışma kondisyon ve taktik ağırlıklı geçti. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 top kapma, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı idmanlar yapıldı. Antrenman, yarım sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi. Beşiktaş 26 Mayıs Salı günü 11.00 ve akşam 17.00'de yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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