23 Mayıs 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Bilginiz olsun!

Bilginiz olsun!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 23.05.2020

yönetimi; , , Elneny ve Rebocho’nun kulüplerine ekstra sezonla ilgili bilgilendirme yazısı gönderdi.

yönetimi, sezon bitene kadar forma giymeye devam etmek isteyen , , Elneny ve Rebocho'nun kulüplerine bilgilendirme mektubu gönderdi. Kulübün hukukçuları tarafından hazırlanan mektupta; "Oyuncularla ilgili beklenmedik bir durum oluşursa, sadece oyuncuya karşı değil, kiralamış olduğumuz kulübe karşı da uğrayacağı zararı karşılama riskimiz var. Sporcuya ödenecek tazminat haricinde, ek olarak bonservisini elinde bulunduran kulübün sporcudan ileriye dönük elde edebileceği kazancı da tazmin etmek zorunda kalabiliriz. Kulüpler oyuncularını çağırabilir" ifadelerinin yer aldığı belirtildi.

Yönetim sadece kulübüne, Elneny'nin sözleşmesini karşılıklı olarak uzatarak tüm sorumluluğu almak istedikleri bilgisi verildi.

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