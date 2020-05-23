23 Mayıs 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Rakamlara isyan!

Rakamlara isyan!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 23.05.2020

Beşiktaş Teknik Direktörü , transfer piyasasında dönen rakamlara adeta isyan etti.

Beşiktaş Teknik Direktörü , transfer piyasasında dönen rakamlara adeta isyan etti. Siyah-beyazlı yöneticilere, Emre Kılınç ve Mert Hakan hakkında "Bu iki isim için görüşme yapabiliriz" önerisi sunan Sergen Yalçın, "Ezeli rakipler bu oyuncular için senelik 2'şer milyon euro'yu gözden çıkarmış" yanıtını alınca "Yok artık, bu rakamlara oyuncu alma dönemi geçmişte kaldı diye biliyordum" diyerek olaya isyan etti.
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