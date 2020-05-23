23 Mayıs 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta çalışmalar devam etti

Beşiktaş'ta çalışmalar devam etti
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 23.05.2020

, hazırlıklarına BJK ’nde bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör yönetiminde basına kapalı olarak yapılan antrenman, 1.5 saate yakın sürdü. Antrenmanda kondisyon ile taktik çalışması yapıldı.

İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman, yarım sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Yarını izinli geçirecek olan siyah beyazlılar, hazırlıklarına 25 Mayıs Pazartesi günü saat 10.00 ve 17.00'de yapacağı çalışmalarla devam edecek.

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