22 Mayıs 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Gökhan Töre maç başına razı

Gökhan Töre maç başına razı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 22.05.2020

Beşiktaş'ta yeniden transfer listesine dahil edilen , siyah-beyazlılara hiç zorluk çıkarmayacak gibi görünüyor.

Beşiktaş'ta yeniden transfer listesine dahil edilen , siyah-beyazlılara hiç zorluk çıkarmayacak gibi görünüyor. , yönetim içinden bazı kişilerin "disiplinsiz" diye istemediği Gökhan Töre için, "Takılmayın böyle şeylere. Futbolcunun disiplinlisi, disiplinsizi değil, yeteneklisi, yeteneksizi vardır. Gökhan'da da yetenek var. Kullanmak isterse o şansı kendine verelim. İstemezse zaten öyle bir anlaşma vereceğiz ki, her an gönderilebileceğini bilecek" dedi. Bu arada Töre'nin Beşiktaş'a dönmek için garanti ücret değil maç başına ve gol ile asist başına para teklifini kabul etmeye hazır olduğu bildirildi.
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