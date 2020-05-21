Oğuzhan Özyakup dönüyor!
Feyenoord’a kiralanan milli yıldız önümüzdeki sezon yeniden siyah-beyazlı formayı terletecek.
Beşiktaş'ın Hollanda ekibi Feyenoord'a yarım sezonluğuna kiraya verdiği Oğuzhan gelecek sezon Beşiktaş'ta kalmaya karar verdi...
Tecrübeli oyuncunun özellikle teknik direktör Yalçın'ın takımda olmasından dolayı siyah-beyazlı ekibte yer alma kararı verdiği öne sürüldü. Asbaşkan Emre Kocadağ daha önce yaptığı açıklamada, "Oğuzhan, Hollanda'ya gitti ve hava değişimi oldu onun için. Seneye yeniden aramıza katılacak" ifadelerini kullanmıştı. Oğuzhan da geri dönmek istediğini şu sözlerle anlattı: "Benim de duygularım svar. Sergen hoca takımda kalmamı istedi. Benim kararım çok farklı olduğundan dolayı bana saygı gösterdi. Sergen hocaya,' inşallah daha güçlü döneceğim' dedim. Yaşadığımız şeyler nedeniyle uzun vadeli planlar yapmak çok zor. Ben buraya uzun vadeli olarak gelmedim. Biraz uzaklaşmam gerekiyordu. Sergen Hoca'ya da bunu söyledim zaten."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı