Oğuzhan Özyakup dönüyor!

Feyenoord’a kiralanan milli yıldız önümüzdeki sezon yeniden siyah-beyazlı formayı terletecek.

Beşiktaş'ın Hollanda ekibi Feyenoord'a yarım sezonluğuna kiraya verdiği Oğuzhan gelecek sezon Beşiktaş'ta kalmaya karar verdi...

Tecrübeli oyuncunun özellikle teknik direktör Yalçın'ın takımda olmasından dolayı siyah-beyazlı ekibte yer alma kararı verdiği öne sürüldü. Asbaşkan Emre Kocadağ daha önce yaptığı açıklamada, "Oğuzhan, Hollanda'ya gitti ve hava değişimi oldu onun için. Seneye yeniden aramıza katılacak" ifadelerini kullanmıştı. Oğuzhan da geri dönmek istediğini şu sözlerle anlattı: "Benim de duygularım svar. Sergen hoca takımda kalmamı istedi. Benim kararım çok farklı olduğundan dolayı bana saygı gösterdi. Sergen hocaya,' inşallah daha güçlü döneceğim' dedim. Yaşadığımız şeyler nedeniyle uzun vadeli planlar yapmak çok zor. Ben buraya uzun vadeli olarak gelmedim. Biraz uzaklaşmam gerekiyordu. Sergen Hoca'ya da bunu söyledim zaten."

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