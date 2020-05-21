Gökhan Töre Beşiktaş'ı ikiye böldü!

Teknik direktör Sergen Yalçın’ın alınmasına onay verdiği yıldız futbolcu için yönetim kararsız kaldı.

Beşiktaş'ta Gökhan Töre yönetimi ikiye böldü. Son günlerde Sergen Yalçın'ın takımda görmek istediğini söylediği öğrenilen tecrübeli futbolcu için farklı görüşler var.

Bazı yöneticilerin Gökhan için, "Faydalı olur. Artık akıllanmıştır, yeni bir şans verelim" dediği; ancak Gökhan'ın yeniden transfer olmasına karşı çıkan diğer yöneticilerin ise "Halen çok disiplinsiz" diyerek bu transfere karşı çıktığı ifade edildi. Gökhan ile ilgili son kararı Başkan Ahmet Nur Çebi verecek.

DİĞER