21 Mayıs 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Gökhan Töre Beşiktaş'ı ikiye böldü!

Beşiktaş'ı ikiye böldü!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 21.05.2020

Teknik direktör ’ın alınmasına onay verdiği yıldız futbolcu için yönetim kararsız kaldı.

Beşiktaş'ta yönetimi ikiye böldü. Son günlerde 'ın takımda görmek istediğini söylediği öğrenilen tecrübeli futbolcu için farklı görüşler var.

Bazı yöneticilerin Gökhan için, "Faydalı olur. Artık akıllanmıştır, yeni bir şans verelim" dediği; ancak Gökhan'ın yeniden transfer olmasına karşı çıkan diğer yöneticilerin ise "Halen çok disiplinsiz" diyerek bu transfere karşı çıktığı ifade edildi. Gökhan ile ilgili son kararı Başkan Ahmet Nur Çebi verecek.

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