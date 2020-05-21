Beşiktaş'tan Linssen atağı

Kartal, Vitesse’de oynayan Bryan Linssen için girişimlerini hızlandırdı. İki kanatta da oynayan Hollandalı yıldız sezon sonunda serbest kalıyor.

Yeni sezon transfer çalışmalarını aralıksız sürdüren, yeni planlamaya göre de pahalı isimleri gönderip, maliyeti daha uygun bir kadro oluşturmak isteyen Beşiktaş, çalışmalarına ara vermiyor. Siyah-beyazlıların, geçtiğimiz sezon Hollanda'nın Vitesse takımında forma giyen 29 yaşındaki tecrübeli sol kanat oyuncusu Bryan Linssen'le yakından ilgilendiği öğrenildi. Geçen sezon Hollanda Ligi'nde Vitesse forması altında 24 karşılaşmaya çıkan tecrübeli oyuncu Linssen, attığı 14 gol ve yaptığı 6 asistle göz doldurmuştu.

SENELİK 1 MİLYON EURO ÖNERİLDİ

Piyasa değeri yaklaşık 2.4 milyon euro olan Linssen'in, Beşiktaş'tan imza parası almayacağı da öğrenildi. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın da görüşü alınarak transfer süreci yürütülen Hollandalı oyuncuya, sezonluk 1 milyon euro teklif edildiği ve temasların sorunsuz ilerlediği belirtildi. Vitesse'de toplam 113 karşılaşmada forma giyen başarılı oyuncu attığı 47 gol ve 20 asistle takımının hücum gücüne önemli bir katkı sağladı. Linssen'in iki kanatta da oynayabilmesi en büyük avantajı.

Tecrübeli oyuncu Bryan Linssen, bugüne kadar kulüp kariyerinde 381 resmi maçta görev yaptı. Rakip fileleri 114 kez havalandıran Hollandalı, 48 de asist yaptı ve toplamda 162 gole direkt olarak katkı yaptı.

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