21 Mayıs 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Bu isimleri önermek bile ayıp!

Bu isimleri önermek bile ayıp!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 21.05.2020

Beşiktaş'ta gündeme pek çok yabancı kaleci gelirken, teknik direktör son kararını verdi.

Beşiktaş'ta gündeme pek çok yabancı kaleci gelirken, teknik direktör son kararını verdi. Bir süre önce genç kaleciler Ersin ve Utku ile görüşerek, "Beni de yönetimi de kaleci arama derdinden kurtarın" diyen Sergen Yalçın'ın, bu dönemde kaleci transferini daha geri plana bıraktığı bildirildi. Sergen'in gündeme getirilen bazı kalecileri WyScout'tan izledikten sonra, "Bunları bize öneriyorlarsa ayıp ediyorlar" dediği bildirildi.
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