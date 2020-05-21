21 Mayıs 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Dorukhan Toköz müjdesı!

Dorukhan Toköz müjdesı!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 21.05.2020

Beşıktaş'a Dorukhan Toköz müjdesi! 6 Ekim 2019 tarihinde 'ta oynanan Alanyaspor maçında uzun süreli sakatlık geçiren Dorukhan Toköz'den Beşiktaş'a nihayet müjdeli haber geldi.

Beşıktaş'a Dorukhan Toköz müjdesi! 6 Ekim 2019 tarihinde 'ta oynanan Alanyaspor maçında uzun süreli sakatlık geçiren Dorukhan Toköz'den Beşiktaş'a nihayet müjdeli haber geldi. Dorukhan, bu sakatlıktan tam 7 ay 14 gün sonra ilk kez takımla birlikte çalışmalara katıldı. Başarılı futbolcu, liglerin yeniden başlaması halinde, Teknik Direktör da forma verirse kalan 8 maçta forma giyebilecek.
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