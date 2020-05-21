21 Mayıs 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Carrascal'a Juve engeli

Carrascal'a Juve engeli
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 21.05.2020

Kolombiya'nın AS gazetesi Juventus'un devreye girmesiyle Fiorentina ve Beşiktaş'ın geri çekilmek zorunda kaldığını yazdı.

Kolombiya'nın AS gazetesi Juventus'un devreye girmesiyle Fiorentina ve Beşiktaş'ın geri çekilmek zorunda kaldığını yazdı. Gazete, "Carrascal için son günlerde Fiorentina ve Beşiktaş'ın sesleri yüksek çıkıyordu. Ancak Juventus ciddi anlamda ilgilenen takım olarak ortaya çıkınca, kasasında çok fazla milyon euro'su bulunan İtalyan devine kafa tutamayacağını anlayan iki takım sessizliğe büründü" ifadeleri kullanıldı.
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