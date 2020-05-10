10 Mayıs 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

UEFA’ya rapor gitti

UEFA’ya rapor gitti
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 10.05.2020

Karius ve Ljajic'in borçsuzluk kağıtlarını imzalamaması yüzünden UEFA'nın lisans sistemine eksik bilgi giren yönetiminin savunmasını gönderdiği bildirildi.

Karıus ve Ljajic'in borçsuzluk kağıtlarını imzalamaması yüzünden UEFA'nın lisans sistemine eksik bilgi giren yönetiminin savunmasını gönderdiği bildirildi. Yayıncı kuruluşun ödemeleri geciktirmesini ve sürekli şartnameyi değiştirmesini UEFA'nın delil olarak sunan siyah-beyazlıların bu yüzden ödemelerde sıkıntı çekildiği raporu verdiği kaydedildi.
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