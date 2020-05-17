Kocadağ arabulucu

Beşiktaşlı yönetici Emre Kocadağ, Başkan Çebi'nin yokluğunda sözleşmelerle ilgili sert bir tutum içerisinde olan İkinci Başkan Dalgakıran'ın aksine daha uzlaşmacı bir tavır sergiliyor. Kocadağ, futbolculara ciddi anlamda borçlu oldukları için olayın FIFA'ya kadar gitmesi durumunda kendilerinin zararlı çıkacağına inanıyor.

Beşiktaşlı yönetici Emre Kocadağ, Başkan Çebi'nin yokluğunda sözleşmelerle ilgili sert bir tutum içerisinde olan İkinci Başkan Dalgakıran'ın aksine daha uzlaşmacı bir tavır sergiliyor. Kocadağ, futbolculara ciddi anlamda borçlu oldukları için olayın FIFA'ya kadar gitmesi durumunda kendilerinin zararlı çıkacağına inanıyor.

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