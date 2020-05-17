17 Mayıs 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Kocadağ arabulucu

Kocadağ arabulucu
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 17.05.2020

Beşiktaşlı yönetici Emre Kocadağ, Başkan Çebi'nin yokluğunda sözleşmelerle ilgili sert bir tutum içerisinde olan İkinci Başkan Dalgakıran'ın aksine daha uzlaşmacı bir tavır sergiliyor. Kocadağ, futbolculara ciddi anlamda borçlu oldukları için olayın FIFA'ya kadar gitmesi durumunda kendilerinin zararlı çıkacağına inanıyor.

Beşiktaşlı yönetici Emre Kocadağ, Başkan Çebi'nin yokluğunda sözleşmelerle ilgili sert bir tutum içerisinde olan İkinci Başkan Dalgakıran'ın aksine daha uzlaşmacı bir tavır sergiliyor. Kocadağ, futbolculara ciddi anlamda borçlu oldukları için olayın FIFA'ya kadar gitmesi durumunda kendilerinin zararlı çıkacağına inanıyor.

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