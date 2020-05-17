Beşiktaş'ta ikinci oyuncu semptom gösterdi

Beşiktaş'ta geçen cumartesi günü yapılan Covid-19 testi pozitif çıkan 2 isimden bir tanesi olan futbolcunun yapılan ilaç tedavisine olumlu cevap verdiği ve bir haftalık süreçte hastaneye gitmesini gerektirecek bir durumun ortaya çıkmadığı bildirildi.

"Hayalet taşıyıcı" kabul edilen bu oyuncunun son yapılan testinin negatif çıkmasına rağmen doktorların bir test daha istediği öğrenildi. Son yapılan testlerde pozitif çıkan diğer oyuncuya ise hemen ilaç tedavisinin başlandığı bazı semptomlar göstermesine rağmen ikinci futbolcunun da şu an için hastanede tedavi görmesine neden olacak bir durumunun oluşmadığı öğrenildi.

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