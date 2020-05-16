16 Mayıs 2020, Cumartesi
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‘Başkan büyük fedakarlık yaptı’
Yalçın, Çebi’nin yaşanan süreçte kulüp için çok çalıştığını dile getirdi.
Siyah-beyazlılarda başkan Ahmet Nur Çebi'nin dışında corona virüsü testi pozitif çıkanların isimleri açıklanmazken, durumu merak edilen teknik direktör Sergen Yalçın sağlığının yerinde olduğunu ifade etti. "Sağlam olarak evimde oturuyorum" diyen 47 yaşındaki çalıştırıcı, "Bunlar olan şeyler. Herkes yaşayabiliyor. Fatih Terim de yaşadı, yöneticiler de yaşadı, Abdurahim Albayrak da yaşadı. Başkanımız Ahmet Nur Çebi de bu süreci iyi bir şekilde atlatacaktır. Kulübü için varını yoğunu ortaya koyup gece gündüz tesislerden ayrılmadı. Kendisiyle telefonda görüştük kontrollerini yaptırmış ve dinleniyor. Sürekli tesislere gelerek büyük fedakarlık yaptı. Çok üzüldüm" ifadelerini kullandı.
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