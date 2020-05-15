15 Mayıs 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

"Sergen hoca çok yakıştı"

Sergen hoca çok yakıştı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 15.05.2020

İsponyol ekip Granada'da forma giyen 'ın eski futbolcusu , siyah-beyazlılarla ilgili konuştu.

İsponyol ekip Granada'da forma giyen 'ın eski futbolcusu , siyah-beyazlılarla ilgili konuştu. 'dan övgü dolu sözlerle bahseden Köybaşı, "Sergen hocanın imza törenini izledim. Konuştuğu sırada kelimeleri seçerken zorlandığını gördüm. Onu hiç bu kadar mutlu ve çekingen görmemiştim. O günkü heyecanını anlayabiliyorum. Camiayla bütünleşen bir futbolcuydu, şimdi hoca oldu. Bence çok yakıştı" dedi.
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