15 Mayıs 2020, Cuma
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"Sergen hoca çok yakıştı"
İsponyol ekip Granada'da forma giyen Beşiktaş'ın eski futbolcusu İsmail Köybaşı, siyah-beyazlılarla ilgili konuştu.
İsponyol ekip Granada'da forma giyen Beşiktaş'ın eski futbolcusu İsmail Köybaşı, siyah-beyazlılarla ilgili konuştu. Sergen Yalçın'dan övgü dolu sözlerle bahseden Köybaşı, "Sergen hocanın imza törenini izledim. Konuştuğu sırada kelimeleri seçerken zorlandığını gördüm. Onu hiç bu kadar mutlu ve çekingen görmemiştim. O günkü heyecanını anlayabiliyorum. Camiayla bütünleşen bir futbolcuydu, şimdi hoca oldu. Bence çok yakıştı" dedi.
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