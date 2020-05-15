15 Mayıs 2020, Cuma
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Sergen Yalçın ikinci sırada
Süper Lig'de koronavirüs arası yaşanırken, 2020 yılının ilk dört ayında hakkında en fazla haber çıkan teknik direktörler de belli oldu.
Süper Lig'de koronavirüs arası yaşanırken, 2020 yılının ilk dört ayında hakkında en fazla haber çıkan teknik direktörler de belli oldu. Sergen Yalçın, 2020 yılı Ocak-Nisan tarihleri arasında en çok habere konu teknik direktörlerden biri durumunda. 7 bin 20 haber çıkışı tespit edilen Fatih Terim ilk sıraya yerleşirken, en çok konuşulan ikinci isim de 4 bin 450 haberle Sergen Yalçın oldu.
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