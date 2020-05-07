07 Mayıs 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Kartal durmuyor

Kartal durmuyor
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 07.05.2020

Beşiktaş’ta dün de 7 futbolcu Ümraniye’de çalıştı İdmanda koşu, kondisyon ve şut çalışması yapıldı.

Beşiktaş koronavirüs salgını nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını sürdürdü. 'nde sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde gerçekleştirilen antrenmanda Atiba, Elneny, Diaby, Roco, Erdoğan Kaya, Rebocho ve Ersin Destanoğlu'nun yer aldığı belirtildi. Isınma hareketleriyle başlayan idman, açma-germe, tam sahada koşu ve kondisyon çalışmalarıyla devam ettiği aktarıldı. Antrenmanın, şut çalışmasıyla tamamlandı. Beşiktaş, hazırlıklarına bugün gruplar halinde yapacağı antrenmanla devam edecek.
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