Boateng’de ipler gerildi
Beşiktaş yönetiminin %45 oranında indirim istediği Ganalı yıldız Kevin Prince Boateng %20’de direnince ipler kopma noktasına kadar geldi.
Siyah-beyazlılarda ayrılıklar kervanına Boateng de eklenecek gibi görünüyor... Yönetimin ücretinde %45 indirim istediği Ganalı yıldız, %20 indirim yapabileceğini söyleyince ortam gerildi.
Beş maç daha oynaması halinde sözleşmesi bir sezon daha uzayacak olan 33 yaşındaki forvet, yıllık ücret olarak da 1,7 milyon euro kazanacaktı.
Yönetim, yeni dönemde yabancı futbolculara ödenecek ücretin tavan fiyatını 1 milyon euro olarak belirlediği için sözleşmeyi revize edip % 45 indirim talebinde bulundu. Ganalı yıldız ise sadece %20 oranında indirim yapacağını belirterek 1,3 milyon euro'da diretince taraflar arasında anlaşma sağlanamadı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde