14 Mayıs 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Adem Ljajic: Ev bile aldım

Adem Ljajic: Ev bile aldım
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 14.05.2020

zaman zaman çıkan ayrılık haberlerinin ardından siyah-beyazlı takımda mutlu olduğunu yönetime ileten Ljajic, bütün planlarını kalmak üzerine yapıyor. futbolcunun, yönetime "Ayrılmak istemiyorum. İstanbul'da ev bile aldım" dediği bildirildi.

zaman zaman çıkan ayrılık haberlerinin ardından siyah-beyazlı takımda mutlu olduğunu yönetime ileten Ljajic, bütün planlarını kalmak üzerine yapıyor. futbolcunun, yönetime "Ayrılmak istemiyorum. İstanbul'da ev bile aldım" dediği bildirildi. Öte yandan yıllık net 2 milyon 250 bin euro kazanan Ljajic'in yönetimin talebine göre belli miktarda bir indirime onay vereceği de vurgulandı.
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