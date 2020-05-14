Beşiktaş'ı çok isterim

Sergen Yalçın’ın yardımcısı Çağdaş Atan, Erzurumsporlu Sehic’i arayıp “Bizimle çalışmak ister misin” diye sordu. 31 yaşındaki file bekçisi ise bu yanıtı verdi.

Kalecı arayışlarını sürdüren Beşiktaş, TFF 1. lig ekibi Erzurumspor'da forma giyen İbrahim Sehic'i gündemine aldı. Hatta Sergen Yalçın'ın yardımcılığını yapan Çağdaş Atan'ın Sehic'i telefonla arayarak, "Seni transfer etmek istiyoruz. Bizimle çalışmanı istiyoruz. Ne dersin?" diye sorduğu, tecrübeli kalecinin de "Şu anda Erzurumspor'la yapmam gerekenlere konsantre oldum. Ama transfer döneminde koşullar oluşursa Beşiktaş'ta oynamayı tabii ki çok isterim" dediği belirtildi.

Sergen Yalçın'ın topu oyuna iyi sokma ve düşük maliyet gibi sebeplerle 31 yaşındaki kaleciyi yönetime önerdiği ifade edildi. Bosna Hersek Milli Takımı'nın birinci kalecisi olan Ibrahim Sehic'in sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Bu sezon 28 lig maçında forma giyen 31 yaşındaki kaleci, devre arasında Antalyaspor ve Denizlispor'dan transfer teklifi almıştı.

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