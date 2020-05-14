14 Mayıs 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ı çok isterim

Beşiktaş'ı çok isterim
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 14.05.2020

’ın yardımcısı , Erzurumsporlu Sehic’i arayıp “Bizimle çalışmak ister misin” diye sordu. 31 yaşındaki file bekçisi ise bu yanıtı verdi.

Kalecı arayışlarını sürdüren Beşiktaş, 1. lig ekibi Erzurumspor'da forma giyen İbrahim Sehic'i gündemine aldı. Hatta 'ın yardımcılığını yapan 'ın Sehic'i telefonla arayarak, "Seni transfer etmek istiyoruz. Bizimle çalışmanı istiyoruz. Ne dersin?" diye sorduğu, tecrübeli kalecinin de "Şu anda Erzurumspor'la yapmam gerekenlere konsantre oldum. Ama transfer döneminde koşullar oluşursa Beşiktaş'ta oynamayı tabii ki çok isterim" dediği belirtildi.

Sergen Yalçın'ın topu oyuna iyi sokma ve düşük maliyet gibi sebeplerle 31 yaşındaki kaleciyi yönetime önerdiği ifade edildi. Bosna Hersek Milli Takımı'nın birinci kalecisi olan Ibrahim Sehic'in sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Bu sezon 28 lig maçında forma giyen 31 yaşındaki kaleci, devre arasında ve Denizlispor'dan transfer teklifi almıştı.

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