15 Mayıs 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

"Aynı paraları veremeyiz"

Aynı paraları veremeyiz
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 15.05.2020

Beşiktaş'ın basketbol ve gayrimenkul geliştirmeden sorumlu yöneticisi Umut Şenol, koronavirüs nedeniyle liglerin oynanmamasından dolayı kulüplerin zararının olduğunu ve basketbolda bu sezonki ücretlerin gelecek sezon ödenmesinin zor olacağını söyledi.

Beşiktaş'ın basketbol ve gayrimenkul geliştirmeden sorumlu yöneticisi Umut Şenol, koronavirüs nedeniyle liglerin oynanmamasından dolayı kulüplerin zararının olduğunu ve basketbolda bu sezonki ücretlerin gelecek sezon ödenmesinin zor olacağını söyledi. "Geçen sezon verdiğimiz ücretleri veremeyiz. Basketbol piyasası da bunun farkında olmalı. Basketbolda geçen sezonki ücretleri oyunculara ödemek çok zor. Sponsor gelirleri düşecek, belki federasyon gelirleri düşecek. Bu durumda oyuncuların alacağı ücretler de düşecek." diyen Şenol, TBF'nin sezonu oynanmamış kabul etmesiyle ilgili de "Bu karar birçok takımın mutabakatıyla alındı. Biz karardan memnunuz, bir şikayetimiz yok" ifadesini kullandı. Genç yönetici, futbolda liglerin başlama kararı ile ilgili de " de sağlığı ön planda tutmuştur, federasyonun gerekli tedbirleri alıp, adaletli bir şekilde süreci götüreceğine inanıyorum" diye konuştu.
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