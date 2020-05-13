13 Mayıs 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Komşu'dan Tankovic iddiası

Komşu'dan Tankovic iddiası
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 13.05.2020

Yunanlar, AEK’nın istediği Hammarby’li sol açık Muamer Tankovic için Beşiktaş’ın da devreye girdiğini öne sürdü. TO10'un haberine göre AEK'nin ocak ayından beri peşinde olduğu Tankovic için Beşiktaş, bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarını sürdüren ve özellikle de kontratı biten oyunculara yönelen Beşiktaş, son olarak gündemine Hammarby forması giyen sol açık Muamer Tankovic'i aldı. Yunanistan'dan TO10'un haberine göre AEK'nin ocak ayından beri peşinde olduğu Tankovic için Beşiktaş, bir teklif yapmaya hazırlanıyor. Tankovic'in kulübü Hammarby ile olan sözleşmesi 30 Haziran itibariyle sona ererken AEK ve Beşiktaş'ın yanı sıra Feyenoord'un da oyuncuyla ilgilendiği belirtilmekte. 25 yaşındaki oyuncu, daha önce Fulham ve AZ kadrolarında da yer almıştı.
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