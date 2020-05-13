13 Mayıs 2020, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
En zararlı Kara Kartal
Süper Lig'in 4 büyükleri Beşiktaş, G.Saray, F.Bahçe ve Trabzonspor; Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) 9 aylık kar-zarar bilançolarını bildirdi. Söz konusu süreçte en çok zarar eden kulüp siyah-beyazlılar oldu.
Süper Lig'in 4 büyükleri Beşiktaş, G.Saray, F.Bahçe ve Trabzonspor; Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) 9 aylık kar-zarar bilançolarını bildirdi. Söz konusu süreçte en çok zarar eden kulüp siyah-beyazlılar oldu. Yapılan açıklamaya göre; Galatasaray ve Trabzonspor'un kar ettiği görülürken, Beşiktaş ve F.Bahçe ise geçtiğimiz 9 ayda zarara girdi. Kartal, 246 milyon 175 bin TL zarar etti. Ferbahçe ise 36 milyon 709 bin TL zarar gösterdi. Trabzonspor 23 milyon 228 bin TL, G.Saray da 3 milyon 973 bin TL kar etti.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde