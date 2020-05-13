13 Mayıs 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş forvet alacak mı? Her şey Cyle Larin'e bağlı

Beşiktaş'ta forvet alınacak mı? İşte o ihtimal
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 13.05.2020 Giriş Tarihi: 13.05.2020

Verilen aradan faydalanarak gelecek sezon için çalışmalarına başlayan 'ın öncelikli hedefi forvet bölgesi. Siyah-beyazlılar, sezon başında 'e kiraladığı Cyle 'i elden çıkarması durumunda takıma forvet transferi yapacağı belirtildi.

Kadrosuna forvet takviyesi yapmayı planlayan 'ın önündeki en büyük engel Cyle . 'in opsiyonunu kullanmaktan vazgeçtiği Kanadalı oyuncu, sezon sonunda siyah-beyazlılara geri dönecek.

Hücum hattında , Umut Nayir ve Güven Yalçın'ı elinde bulunduran Beşiktaş'ta, Larin'in gelmesiyle birlikte forvet sayısı 4'e yükselecek. Sabah'ta yer alan habere göre yönetim, golcü transferini bu oyuncuyu elden çıkardıktan sonra gerçekleştirilecek. Böylece hem sayı azalacak hem futbolcunun 1 milyon 250 bin Euro'luk maaş yükünden kurtulmuş olunacak hem de bonservis geliri sağlanacak.

Siyah-beyazlılarda Güven'in kiralanması da gündemdeki yerini koruyor. Bu arada Başkan ve ekibinin, yüksek maaşı (2.5 milyon Euro) ve sakatlığı nedeniyle Aboubakar'a sıcak bakmadığı öğrenildi.

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