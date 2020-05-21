21 Mayıs 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Son dakika: Yiğit Şengil Beşiktaş ile antrenmanlara çıkacağını açıkladı

Resmen açıkladı! Beşiktaş ile antrenmanlara çıkacağım
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 21.05.2020 Giriş Tarihi: 21.05.2020

altyapısında forma giyen ve geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı nedeniyle kulüpten gönderilen Yiğit Şengil, siyah-beyazlı kulübün kendisini antrenmanlara çıkmak üzere 'a davet ettiğini açıkladı.

altyapısında forma giyen Yiğit Şengil, sosyal medya hesabından ile ilgili bir paylaşım yapması üzerine kulüpten gönderilmişti. 16 yaşındaki futbolcu yaptığı paylaşıma "Var bir hayalimiz" notunu düşürek siyah-beyazlı oynama takımı hayalini belirtmişti.

Bursa ekibi ise Şengil'in bu paylaşımı sonrası yaptığı açıklamada "Altyapımızda forma giyen Yiğit Şengil'in kulübümüze aidiyet duygusu hissetmediği anlaşılıp kulübümüz ile tüm ilişiği kesilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer vererek genç futbolcunun kulüpten gönderildiğini açıklamıştı.

Beşiktaş paylaşımı yüzünden yeşil-beyazlı kulüpten gönderilen Yiğit Şengil ile ilgili Kara Kartal'dan flaş bir hamle geldi. 16 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Beşiktaş'ın kendisini antrenmanlara çıkma üzere 'a davet ettiğini duyurdu.

İşte o açıklama:

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