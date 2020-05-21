Son dakika: Yiğit Şengil Beşiktaş ile antrenmanlara çıkacağını açıkladı
Bursaspor altyapısında forma giyen ve geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı Beşiktaş paylaşımı nedeniyle kulüpten gönderilen Yiğit Şengil, siyah-beyazlı kulübün kendisini antrenmanlara çıkmak üzere İstanbul'a davet ettiğini açıkladı.
Bursaspor altyapısında forma giyen Yiğit Şengil, sosyal medya hesabından Beşiktaş ile ilgili bir paylaşım yapması üzerine kulüpten gönderilmişti. 16 yaşındaki futbolcu yaptığı paylaşıma "Var bir hayalimiz" notunu düşürek siyah-beyazlı oynama takımı hayalini belirtmişti.
Bursa ekibi ise Şengil'in bu paylaşımı sonrası yaptığı açıklamada "Altyapımızda forma giyen Yiğit Şengil'in kulübümüze aidiyet duygusu hissetmediği anlaşılıp kulübümüz ile tüm ilişiği kesilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer vererek genç futbolcunun kulüpten gönderildiğini açıklamıştı.
Beşiktaş paylaşımı yüzünden yeşil-beyazlı kulüpten gönderilen Yiğit Şengil ile ilgili Kara Kartal'dan flaş bir hamle geldi. 16 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Beşiktaş'ın kendisini antrenmanlara çıkma üzere İstanbul'a davet ettiğini duyurdu.
İşte o açıklama:
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