10 Mayıs 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Makul bir indirim olabilir

Makul bir indirim olabilir
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 10.05.2020

Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin satılmasını istediği Vida'nın ne ayrılmaya ne de istenen oranda indirim yapmaya niyeti yok.

Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin satılmasını istediği Vida'nın ne ayrılmaya ne de istenen oranda indirim yapmaya niyeti yok. Menajeri bu talebi FIFA'ya götürmeleri durumunda davayı kesinlikle kazanacaklarını söyledi. Vida ise huzurlu şekilde İstanbul'da yaşamaya devam etmek istediğini bu yüzden kulüple görüşerek makul bir indirimi kabul etmesini menajerine iletti.
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