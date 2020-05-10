10 Mayıs 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Dorukhan’a yaradı

Dorukhan’a yaradı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 10.05.2020

Lıglere verilen ara 'ın yıldızı Dorukhan'a yaradı. Sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Dorukhan, bu arada tam olarak iyileşme şansı buldu.

Lıglere verilen ara 'ın yıldızı Dorukhan'a yaradı. Sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Dorukhan, bu arada tam olarak iyileşme şansı buldu. Takımla idmanlara da başlayan Dorukhan, kısa sürede form tutup formasına kavuşmak istiyor. Ayrıca Dorukhan'ın dönmesi Yalçın'a yeni bir alternatif isim doğuracak.
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