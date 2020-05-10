10 Mayıs 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

‘Ljajic zorluk çıkarmaz’

‘Ljajic zorluk çıkarmaz’
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 10.05.2020

Adem Ljajic'in menajeri , yönetimin maaşında indirim beklediği oyuncusu hakkında konuştu ve zorluk çıkarmayacağını söyledi.

Adem Ljajic'in menajeri , yönetimin maaşında indirim beklediği oyuncusu hakkında konuştu ve zorluk çıkarmayacağını söyledi. Mirsad Türkcan "Adem, Ljajic büyük bir karaktere sahip. Ödemeler konusunda kulübe hiçbir zaman zorluk çıkarmadı. Yönetimin şartlarının ne kadar zor olduğunu biliyor. Bana neredeyse 100 defa söyledi. Beşiktaş'la 2 yıllık kontratı var ve kalmak istiyor" diye konuştu.
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