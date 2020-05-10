10 Mayıs 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Cyle Larin kalmak istiyor

Cyle Larin kalmak istiyor
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 10.05.2020

Sezon başında Belçika Ligi ekibi- Zulte Waregem'e kiralanan Cyle Larin, geleceğiyle ilgili konuştu ve Beşiktaş'ta kalmak istediğini ifade etti.

Sezon başında Belçika Ligi ekibi- Zulte Waregem'e kiralanan Cyle Larin, geleceğiyle ilgili konuştu ve Beşiktaş'ta kalmak istediğini ifade etti. Kanadalı forvet "Benim için gelen teklifler olduğunu biliyorum. Ancak önceliğim Beşiktaş'ta forma giymek olacak" ifadelerini kullandı. Cyle Larin, Zulte Waregem'de 33 maçta 9 gol atıp 11 asist yaptı.
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