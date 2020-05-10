Cyle Larin kalmak istiyor

Sezon başında Belçika Ligi ekibi- Zulte Waregem'e kiralanan Cyle Larin, geleceğiyle ilgili konuştu ve Beşiktaş'ta kalmak istediğini ifade etti.

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Sezonbaşında Belçika Ligi ekibi- Zulte Waregem'e kiralanan Cyle Larin, geleceğiyle ilgili konuştu ve Beşiktaş'ta kalmak istediğini ifade etti. Kanadalı forvet "Benim için gelen teklifler olduğunu biliyorum. Ancak önceliğim Beşiktaş'ta forma giymek olacak" ifadelerini kullandı. Cyle Larin, Zulte Waregem'de 33 maçta 9 gol atıp 11 asist yaptı.