09 Mayıs 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika: Beşiktaş'tan corona virüsü açıklaması! "Bir futbolcu ve bir çalışanımız..."

Süper Lig devinde corona virüsü şoku!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 09.05.2020 Giriş Tarihi: 09.05.2020

'ta son dakika gelişmesi... Siyah-beyazlılar, bir futbolcu ve bir çalışanda yeni tip corona virüsü (Covid-19) tespit edildiğini açıkladı.

Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden yaptığı açıklama şu şekilde:

"8 Mayıs Cuma günü, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza Covid-19 testi yapılmıştır.

Yapılan testler neticesinde, bir futbolcumuz ile bir çalışanımızda pozitif Covid-19 test sonucu tespit edilmiştir.

Testi pozitif sonuçlanan futbolcumuz ile çalışanımızın takip ve tedavi sürecine, ilgili prosedürler doğrultusunda derhal başlanmıştır.

Dr. Tekin Kerem Ülkü
JK Sağlık Ekibi Danışmanı"

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