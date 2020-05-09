Son dakika: Beşiktaş'tan corona virüsü açıklaması! "Bir futbolcu ve bir çalışanımız..."

Beşiktaş'ta son dakika gelişmesi... Siyah-beyazlılar, bir futbolcu ve bir çalışanda yeni tip corona virüsü (Covid-19) tespit edildiğini açıkladı.

Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden yaptığı açıklama şu şekilde:

"8 Mayıs Cuma günü, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza Covid-19 testi yapılmıştır.

Yapılan testler neticesinde, bir futbolcumuz ile bir çalışanımızda pozitif Covid-19 test sonucu tespit edilmiştir.

Testi pozitif sonuçlanan futbolcumuz ile çalışanımızın takip ve tedavi sürecine, ilgili prosedürler doğrultusunda derhal başlanmıştır.

Dr. Tekin Kerem Ülkü

Beşiktaş JK Sağlık Ekibi Danışmanı"

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